एंजियोग्राफी: जानिए कैसे काम करती है मशीन, शरीर के अंदर क्या देखते हैं डॉक्टर

एंजियोग्राफी एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें एक विशेष डाई (Contrast Dye) और एक्स-रे तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह डाई रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होती है और एक्स-रे मशीन उसकी तस्वीरें लेती है। इससे डॉक्टर को नसों के अंदर का रास्ता साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि एंजियोग्राफी को दिल की नसों में ब्लॉकेज का पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है।