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Cancer: मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत 

Endometrial Cancer: क्या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या पीरियड्स के बीच रक्तस्राव एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत हो सकता है? जानिए Endometrial Cancer के शुरुआती लक्षण और कारण से जुड़ी जरूरी जानकारी WHO, NHS और MD Anderson Cancer Center के अनुसार।
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भारत

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Priyambada yadav

Jul 27, 2026

Endometrial Cancer Symptoms In Hindi, Early Signs Of Endometrial Cancer

Cancer (representative image) image credit chatgpt

Uterus Cancer Symptoms: कई महिलाओं को कभी-कभी असामान्य ब्लीडिंग, पेल्विक हिस्से में दर्द या पानी जैसा असामान्य डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग इन्हें हार्मोनल बदलाव, मेनोपॉज या सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण एंडोमेट्रियल कैंसर (Endometrial Cancer) यानी गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) में होने वाले कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं।

हर असामान्य ब्लीडिंग का मतलब कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर लक्षण बार-बार दिखाई दें या लंबे समय तक बने रहें, तो बिना देरी किए स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए। आइए जानते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है, इसके शुरुआती लक्षण, संभावित कारण, किन महिलाओं में इसका जोखिम अधिक हो सकता है और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

क्या असामान्य ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत है?

NHS और MD Anderson Cancer Center के अनुसार, एंडोमेट्रियल कैंसर का सबसे सामान्य शुरुआती लक्षण असामान्य योनि से ब्लीडिंग (Abnormal Vaginal Bleeding) है। यह स्थिति इन रूपों में दिखाई दे सकती है-

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  • मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग होना
  • पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग होना
  • सामान्य से ज्यादा या लंबे समय तक पीरियड्स आना
  • गुलाबी, भूरे या पानी जैसे रंग का असामान्य योनि स्राव (Vaginal Discharge)

ध्यान दें, हर महिला में एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण एक जैसे नहीं होते। कुछ महिलाओं में शुरुआती चरण में केवल हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ही दिखाई देती है, जबकि कुछ में अन्य लक्षण भी विकसित हो सकते हैं।

एंडोमेट्रियल कैंसर क्यों होता है?

WHO के अनुसार, कैंसर तब विकसित होता है जब शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। वहीं NHS के अनुसार, एंडोमेट्रियल कैंसर का सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियां इसका जोखिम बढ़ा सकती हैं, जैसे-

  • बढ़ती उम्र, खासकर मेनोपॉज के बाद
  • मोटापा (Obesity)
  • शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लंबे समय तक अधिक प्रभाव
  • डायबिटीज
  • परिवार में कुछ प्रकार के कैंसर का इतिहास
  • कुछ आनुवंशिक (Genetic) स्थितियां

इन जोखिम कारकों का होना यह जरूरी नहीं बनाता कि व्यक्ति को एंडोमेट्रियल कैंसर होगा, लेकिन इससे बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण

NHS और MD Anderson Cancer Center के अनुसार, इस बीमारी में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

  • मेनोपॉज के बाद योनि से ब्लीडिंग होना
  • पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग होना
  • सामान्य से ज्यादा या लंबे समय तक पीरियड्स आना
  • पानी जैसा, गुलाबी या बदबूदार योनि स्राव
  • पेल्विक या निचले पेट में दर्द
  • बीमारी बढ़ने पर वजन कम होना या लगातार थकान महसूस होना

डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए?

हालांकि असामान्य ब्लीडिंग हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होती, लेकिन अगर-

  • मेनोपॉज के बाद एक बार भी ब्लीडिंग हो
  • पीरियड्स के बीच बार-बार ब्लीडिंग हो
  • असामान्य योनि स्राव लंबे समय तक बना रहे
  • पेल्विक दर्द लगातार बना रहे
  • लक्षणों का कारण समझ न आए

तो बिना देरी किए डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए। NHS के अनुसार, एंडोमेट्रियल कैंसर का शुरुआती चरण में पता चलने पर इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। यह किसी डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं इलाज करने के बजाय स्त्री रोग विशेषज्ञ या संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें।

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Updated on:

27 Jul 2026 12:52 pm

Published on:

27 Jul 2026 12:52 pm

Hindi News / Health / Cancer: मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत 

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