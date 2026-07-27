Cancer: मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत 

Uterus Cancer Symptoms: कई महिलाओं को कभी-कभी असामान्य ब्लीडिंग, पेल्विक हिस्से में दर्द या पानी जैसा असामान्य डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग इन्हें हार्मोनल बदलाव, मेनोपॉज या सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण एंडोमेट्रियल कैंसर (Endometrial Cancer) यानी गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) में होने वाले कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं।