Metformin खाने के बाद हो सकती हैं पेट से जुड़ी ये परेशानियां, NHS ने बताए इसके साइड इफेक्ट्स

Metformin Side Effect Cause: अगर आपके घर में किसी को टाइप-2 डायबिटीज है, तो आपने मेटफॉर्मिन (Metformin) का नाम जरूर सुना होगा। शुगर की बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले यही दवा खाने को देते हैं। यह दवा शुगर कंट्रोल करने में तो बहुत काम की है, लेकिन इसे शुरू करते ही अक्सर लोगों का पेट खराब रहने लगता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) की मानें तो मेटफॉर्मिन खाने वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआत में पेट से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दिक्कतें सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होती हैं और धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि यह दवा खाने के बाद पेट में क्या-क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए।