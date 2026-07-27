27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Metformin खाने के बाद हो सकती हैं पेट से जुड़ी ये परेशानियां, NHS ने बताए इसके साइड इफेक्ट्स

Metformin Side Effect: डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन (Metformin) शुरू करते ही क्या आपका पेट भी खराब रहने लगा है? ब्रिटेन की स्वास्थ्य संस्था NHS के अनुसार, जी मिचलाना, दस्त और गैस इसके शुरुआती साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जानिए ये परेशानियां क्यों होती हैं और इनसे बचने के तरीके।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 27, 2026

Metformin side effects,Metformin stomach issues,NHS metformin guidance,

मेटफॉर्मिन खाने के बाद हो सकती हैं पेट से जुड़ी ये परेशानियां- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Metformin Side Effect Cause: अगर आपके घर में किसी को टाइप-2 डायबिटीज है, तो आपने मेटफॉर्मिन (Metformin) का नाम जरूर सुना होगा। शुगर की बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले यही दवा खाने को देते हैं। यह दवा शुगर कंट्रोल करने में तो बहुत काम की है, लेकिन इसे शुरू करते ही अक्सर लोगों का पेट खराब रहने लगता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) की मानें तो मेटफॉर्मिन खाने वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआत में पेट से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दिक्कतें सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होती हैं और धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि यह दवा खाने के बाद पेट में क्या-क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए।

जब आप मेटफॉर्मिन खाते हैं, तो पेट में क्या दिक्कतें आती हैं?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह दवा शुरू करने वाले लगभग हर 10 में से 1 इंसान को पेट की कोई न कोई समस्या जरूर होती है। आमतौर पर ये परेशानियां देखने को मिलती हैं;

  • जी मिचलाना या उल्टी आना।
  • बार-बार टॉयलेट भागना (दस्त)।
  • पेट में मरोड़ और दर्द।
  • गैस बनना और पेट फूलना।
  • भूख मर जाना।
  • मुंह का स्वाद बिगड़ना।

मेटफॉर्मिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स से कैसे बचें?

  • खाली पेट गलती से भी न खाएं।
  • मिर्च-मसाले से दूरी बनाएं।
  • पानी दबाकर पीएं।
  • कम डोज से शुरुआत करें।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

बहुत कम मामलों में (हजारों में से किसी एक को) मेटफॉर्मिन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। NHS सलाह देता है कि अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें;

1. लैक्टिक एसिडोसिस (Lactic Acidosis) के लक्षण- अगर आपको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, बहुत तेज और भारी सांसें आना, ठंड लगना या मांसपेशियों में तेज दर्द महसूस हो।

2. विटामिन B12 की कमी- लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने से शरीर में विटामिन B12 कम हो सकता है, जिससे अत्यधिक सुस्ती, जीभ में जलन या छाले और हाथों-पैरों में झुनझुनी हो सकती है।

3. त्वचा या आंखों का पीला पड़ना (पीलिया के लक्षण)- यह लिवर से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Skin Cancer: शरीर में बार-बार हो रही खुजली? Cleveland Clinic से जानिए कब हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

ये भी पढ़ें
Cancer Itching Symptoms, Persistent Itchy Skin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

27 Jul 2026 12:59 pm

Published on:

27 Jul 2026 12:59 pm

Hindi News / Health / Metformin खाने के बाद हो सकती हैं पेट से जुड़ी ये परेशानियां, NHS ने बताए इसके साइड इफेक्ट्स

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Leg Swelling After Flying: हवाई यात्रा के बाद पैरों में सूजन क्यों होती है? मेयो क्लिनिक से जानिए किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

Leg swelling after flying,Mayo Clinic foot swelling,Edema during air travel,
स्वास्थ्य

Cancer: मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत 

Endometrial Cancer Symptoms In Hindi, Early Signs Of Endometrial Cancer
स्वास्थ्य

Athlete’s Foot के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया मानसून में बढ़ सकता है फंगल इंफेक्शन का खतरा

Athlete's foot symptomsFungal foot infection,Tinea pedis treatment
स्वास्थ्य

अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने बताया Iron Deficiency Anemia के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Iron Deficiency Anemia Symptoms,Early Signs of Iron Deficiency,Iron Deficiency Causes,
स्वास्थ्य

मेयो क्लिनिक ने बताया पैरों की सूजन से लेकर सांस फूलने तक, Kidney Damage से पहले शरीर देता है ये संकेत

Signs of kidney damage,End stage renal disease symptoms,Mayo Clinic kidney failure signs,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.