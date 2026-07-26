मेयो क्लिनिक ने बताया पैरों की सूजन से लेकर सांस फूलने तक, Kidney Damage से पहले शरीर देता है ये संकेत

Signs of kidney Damage: हमारी किडनी शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। इसका काम खून को साफ करना, शरीर से फालतू पानी और जहरीले तत्वों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि किडनी जब खराब होने लगती है, तो शुरुआत में इसका पता आसानी से नहीं चलता। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और एनसीबीआइ के अनुसार, जब किडनी काम करना लगभग बंद करने वाली होती है (यानी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती है), तो शरीर में कुछ ऐसे बदलाव और लक्षण दिखने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। आइए समझते हैं कि किडनी फेल होने से पहले शरीर कौन-कौन से संकेत देता है।