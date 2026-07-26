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Keratosis Pilaris: हाथों पर छोटे-छोटे दाने क्यों होते हैं? जानें Chicken Skin के कारण और इलाज

Keratosis Pilaris: क्या हाथों पर छोटे-छोटे दाने किसी बीमारी का संकेत हैं? जानिए Keratosis Pilaris यानी “Chicken Skin” के कारण, लक्षण और इससे राहत पाने के उपाय।
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भारत

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Priyambada yadav

Jul 26, 2026

Chicken Skin On Arms, Keratosis Pilaris Treatment

Keratosis Pilaris (representative image) image credit chatgpt

Keratosis Pilaris Causes: कई लोगों को हाथों, पैरों या चेहरे पर छोटे-छोटे दाने नजर आने लगते हैं, जिनकी वजह से त्वचा खुरदरी और असमान दिखाई देने लगती है। कई बार लोग इन्हें पिंपल्स, एलर्जी या किसी संक्रमण का संकेत समझ लेते हैं। लेकिन कई मामलों में इन दानों की वजह केराटोसिस पिलारिस (Keratosis Pilaris) नाम की त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसे आम भाषा में “चिकन स्किन” भी कहा जाता है। हालांकि यह समस्या देखने में परेशान कर सकती है, लेकिन आमतौर पर यह गंभीर बीमारी नहीं होती। फिर भी अगर त्वचा में अचानक बदलाव दिखाई दे, खुजली या जलन ज्यादा हो या समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है।

क्या ये छोटे दाने किसी बीमारी का संकेत हैं?

Cleveland Clinic और Mayo Clinic के मुताबिक, केराटोसिस पिलारिस एक सामान्य और हानिरहित त्वचा की स्थिति है। इसमें त्वचा के अंदर मौजूद केराटिन (Keratin) नाम का प्रोटीन ज्यादा जमा हो जाता है, जिससे बालों के रोमछिद्र (Hair Follicles) बंद हो सकते हैं। इसके कारण त्वचा पर छोटे-छोटे उभरे हुए दाने दिखाई देने लगते हैं। ये दाने अक्सर इन हिस्सों पर नजर आ सकते हैं-

  • ऊपरी बाजुओं पर
  • जांघों पर
  • गालों पर
  • हिप्स या नितंबों के आसपास

कई बार ये दाने त्वचा को खुरदरा बना देते हैं और छूने पर सैंडपेपर जैसी महसूस हो सकती है।

केराटोसिस पिलारिस क्यों होती है?

Cleveland Clinic और Mayo Clinic के अनुसार, केराटोसिस पिलारिस तब होती है जब त्वचा में केराटिन ज्यादा जमा होकर बालों के रोमछिद्रों को बंद कर देता है। इसके कारण त्वचा पर छोटे-छोटे खुरदरे दाने बनने लगते हैं। इस समस्या को ड्राई स्किन और कम नमी वाला मौसम बढ़ा सकता है। Mayo Clinic के अनुसार, कुछ लोगों में यह स्थिति जेनेटिक कारणों यानी परिवार में चलने वाली प्रवृत्ति से भी जुड़ी हो सकती है।

केराटोसिस पिलारिस के लक्षण क्या होते हैं?

इस समस्या में आमतौर पर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

  • त्वचा पर छोटे-छोटे उभरे हुए दाने होना
  • त्वचा का खुरदरा महसूस होना
  • हाथों, पैरों या गालों की त्वचा का असमान दिखना
  • ड्राई स्किन के साथ दानों का ज्यादा नजर आना
  • सर्दियों या कम नमी वाले मौसम में समस्या बढ़ना

कई लोगों में इसमें दर्द या ज्यादा खुजली नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में हल्की खुजली, जलन या त्वचा में लालिमा महसूस हो सकती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

हालांकि केराटोसिस पिलारिस आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन अगर-

  • दाने तेजी से बढ़ रहे हों
  • त्वचा पर ज्यादा लालिमा, दर्द या सूजन हो
  • खुजली बहुत ज्यादा हो
  • त्वचा में हुए बदलाव का कारण समझ न आ रहा हो
  • घरेलू देखभाल के बाद भी समस्या बनी रहे

तो त्वचा विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।

इन दानों से राहत पाने के लिए क्या करें?

कुछ आसान उपाय त्वचा को बेहतर बनाने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं-

  • त्वचा को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करें।
  • बहुत गर्म पानी से न नहाएं, क्योंकि इससे त्वचा और ज्यादा ड्राई हो सकती है।
  • ऐसे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें जिनमें यूरिया (Urea), सेरामाइड्स (Ceramides) या त्वचा को मुलायम रखने वाले अन्य तत्व मौजूद हों।
  • त्वचा को जोर से रगड़ने या हार्ड स्क्रब करने से बचें।
  • ड्राई मौसम में कमरे की नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल मददगार हो सकता है।

क्या केराटोसिस पिलारिस पूरी तरह ठीक हो सकती है?

केराटोसिस पिलारिस कई लोगों में उम्र बढ़ने के साथ कम हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में यह लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही स्किन केयर और नियमित मॉइस्चराइजिंग से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हाथों या शरीर पर छोटे-छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में यह एक सामान्य त्वचा समस्या होती है। हालांकि, सही कारण जानने और बेहतर इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा विकल्प है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह किसी योग्य डॉक्टर की सलाह या मेडिकल जांच का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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Updated on:

26 Jul 2026 03:19 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:13 pm

Hindi News / Health / Keratosis Pilaris: हाथों पर छोटे-छोटे दाने क्यों होते हैं? जानें Chicken Skin के कारण और इलाज

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