Keratosis Pilaris: हाथों पर छोटे-छोटे दाने क्यों होते हैं? जानें Chicken Skin के कारण और इलाज

Keratosis Pilaris Causes: कई लोगों को हाथों, पैरों या चेहरे पर छोटे-छोटे दाने नजर आने लगते हैं, जिनकी वजह से त्वचा खुरदरी और असमान दिखाई देने लगती है। कई बार लोग इन्हें पिंपल्स, एलर्जी या किसी संक्रमण का संकेत समझ लेते हैं। लेकिन कई मामलों में इन दानों की वजह केराटोसिस पिलारिस (Keratosis Pilaris) नाम की त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसे आम भाषा में “चिकन स्किन” भी कहा जाता है। हालांकि यह समस्या देखने में परेशान कर सकती है, लेकिन आमतौर पर यह गंभीर बीमारी नहीं होती। फिर भी अगर त्वचा में अचानक बदलाव दिखाई दे, खुजली या जलन ज्यादा हो या समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है।