बारिश में लगातार बुखार को न करें नजरअंदाज! CJP के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके को हुआ Typhoid, WHO और NHS जानिए कैसे करें बचाव

Jantar Mantar Protest: मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का विरोध प्रदर्शन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि बीमारी के बावजूद उनका आंदोलन नहीं रुकेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।ऐसे में आइए WHO और NHS के मुताबिक जानते हैं कि टाइफाइड क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।