Causes of Headache: हार्वर्ड हेल्थ से ने बताया बार-बार सिरदर्द की वजह सिर्फ तनाव नहीं, ये 7 कारण भी हो सकते हैं जिम्मेदार

Causes of Headache: जब भी हमारे सिर में तेज दर्द होता है, तो हम तुरंत यही सोचते हैं कि आज दिनभर बहुत काम का प्रेशर था या तनाव की वजह से सिर दुख रहा है। फिर हम एक कप कड़क चाय पीते हैं या कोई डिस्प्रिन-पेनकिलर खाकर काम पर लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? हर बार सिर दर्द की वजह सिर्फ तनाव या टेंशन नहीं होती! हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, हमारी दिनभर की छोटी-छोटी लापरवाही भी सिरदर्द का बड़ा कारण बनती है, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आइए जानते हैं वो 7 साथ कारण जो आपके सिर दर्द की वजह बनते हैं।