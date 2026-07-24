फैटी लिवर को न करें नजरअंदाज! क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया कब बन सकता है यह Liver Damage की वजह

Liver Damage Symptoms Hindi: आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है फैटी लिवर (Fatty Liver)। पहले यह बीमारी ढलती उम्र में होती थी, लेकिन आजकल नौजवानों में भी यह खूब देखने को मिल रही है। शुरुआत में फैटी लिवर का कोई बड़ा लक्षण महसूस नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग पेट में हल्की-फुल्की गैस या भारीपन समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, इसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह लिवर को हमेशा के लिए खराब (लिवर डैमेज) कर सकता है।