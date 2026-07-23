क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया शरीर पर उगने वाले मुलायम बाल Lanugo भी हो सकते हैं कुपोषण का संकेत

एनसीबीआइ के अनुसार, लैनुगो बहुत ही पतले, बारीक, बिना किसी रंग (पिगमेंट) वाले और बेहद मुलायम बाल होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल रुई या हल्के रोएं जैसे लगते हैं। आमतौर पर ये बाल मां के पेट में पल रहे बच्चे के शरीर पर बनते हैं। इनका काम गर्भ में बच्चे की नाजुक त्वचा की रक्षा करना और उसके शरीर को गर्म रखना होता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के कुछ हफ्तों के भीतर ये बाल अपने आप झड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े इंसान के शरीर पर ये बाल फिर से अचानक उगने लगें, तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और उसे सही पोषण नहीं मिल पा रहा है।