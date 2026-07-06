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Thyroid बढ़ने पर शरीर देता है ये शुरुआती संकेत, Mayo Clinic से जानिए समय रहते पहचानना क्यों है जरूरी

Thyroid Disease: क्या हर समय थकान, वजन बढ़ना और बाल झड़ना थायरॉयड का संकेत हो सकता है? जानिए थायरॉयड बढ़ने के 7 शुरुआती लक्षण, जोखिम और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। MedlinePlus और Mayo Clinic की रिसर्च पर आधारित जानकारी।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 06, 2026

Thyroid Symptoms Hypothyroidism

थायरॉयड बढ़ने के शुरुआती लक्षण को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Thyroid Symptoms: आजकल बहुत थकान रहती है, बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ रहा है या बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र, तनाव या काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार ये बदलाव थायरॉयड की समस्या का शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।

MedlinePlus और Mayo Clinic के अनुसार, थायरॉयड गर्दन के सामने मौजूद तितली के आकार की एक छोटी ग्रंथि है, जो ऐसे हार्मोन बनाती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा, दिल की धड़कन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो पूरे शरीर पर इसका असर दिखाई देने लगता है।

थायरॉयड बढ़ने या गड़बड़ होने पर दिख सकते हैं ये शुरुआती संकेत

  1. हर समय थकान महसूस होना

अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है और रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगे हैं, तो यह थायरॉयड हार्मोन की कमी का संकेत हो सकता है।

  1. बिना वजह वजन बढ़ना

खानपान पहले जैसा होने के बावजूद वजन बढ़ने लगे, तो इसका कारण धीमा मेटाबॉलिज्म हो सकता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाता है।

  1. बाल झड़ना और त्वचा का रूखा होना

थायरॉयड हार्मोन कम होने पर बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं। साथ ही त्वचा में रूखापन और नाखूनों का कमजोर होना भी देखने को मिल सकता है।

  1. ठंड ज्यादा लगना

अगर आसपास के लोगों की तुलना में आपको हमेशा ज्यादा ठंड महसूस होती है, तो यह भी थायरॉयड की समस्या का संकेत हो सकता है।

  1. कब्ज की परेशानी

धीमा मेटाबॉलिज्म पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे बार-बार कब्ज की शिकायत रहने लगती है।

  1. याददाश्त और एकाग्रता में कमी

कुछ लोगों को चीजें याद रखने में कठिनाई, ध्यान लगाने में परेशानी या मानसिक सुस्ती महसूस हो सकती है। इसे अक्सर तनाव समझ लिया जाता है, जबकि इसके पीछे थायरॉयड भी हो सकता है।

  1. गर्दन में सूजन या भारीपन

कुछ मामलों में थायरॉयड ग्रंथि का आकार बढ़ने पर गर्दन के सामने हल्की सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे गोइटर (Goiter) कहा जाता है। हालांकि, हर थायरॉयड मरीज में यह लक्षण नहीं होता।

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?

MedlinePlus के अनुसार, महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, परिवार में थायरॉयड रोग का इतिहास रखने वालों और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों में थायरॉयड की समस्या का खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

अगर ऊपर बताए गए लक्षण कई हफ्तों तक बने रहें, वजन में बिना वजह बदलाव आए, गर्दन में सूजन दिखाई दे या लगातार थकान और कब्ज की शिकायत हो, तो डॉक्टर से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर TSH और अन्य थायरॉयड टेस्ट की सलाह दी जा सकती है।

रिसर्च क्या कहती है?

MedlinePlus और Mayo Clinic के अनुसार, थायरॉयड की समस्या के लक्षण धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं और शुरुआत में सामान्य थकान या बढ़ती उम्र का असर लग सकते हैं। लेकिन समय रहते पहचान और सही इलाज से हार्मोन का संतुलन बेहतर किया जा सकता है और कई जटिलताओं से बचाव संभव है। इसलिए शरीर में लगातार दिख रहे बदलावों को नजरअंदाज करने की बजाय उनकी सही वजह जानना जरूरी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

06 Jul 2026 03:30 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:30 pm

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