Thyroid बढ़ने पर शरीर देता है ये शुरुआती संकेत, Mayo Clinic से जानिए समय रहते पहचानना क्यों है जरूरी

MedlinePlus और Mayo Clinic के अनुसार, थायरॉयड की समस्या के लक्षण धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं और शुरुआत में सामान्य थकान या बढ़ती उम्र का असर लग सकते हैं। लेकिन समय रहते पहचान और सही इलाज से हार्मोन का संतुलन बेहतर किया जा सकता है और कई जटिलताओं से बचाव संभव है। इसलिए शरीर में लगातार दिख रहे बदलावों को नजरअंदाज करने की बजाय उनकी सही वजह जानना जरूरी है।