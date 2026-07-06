Hernia Symptoms: पेट या ग्रोइन में गांठ दिख रही है? Mayo Clinic से जानें हर्निया के 5 प्रकार और खतरे के संकेत

पेट और ग्रोइन में हर्निया के विभिन्न प्रकार को दर्शाता मेडिकल इलस्ट्रेशन (photo- freepik)
Types of Hernia: नहाते समय या कपड़े बदलते वक्त अगर पेट, नाभि या ग्रोइन (जांघ और पेट के बीच का हिस्सा) में छोटी-सी उभरी हुई गांठ दिखे, तो इसे सिर्फ सामान्य सूजन समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार यह हर्निया का शुरुआती संकेत हो सकता है। शुरुआत में यह गांठ दर्द नहीं करती, लेकिन समय के साथ परेशानी बढ़ सकती है।
Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NCBI Bookshelf के अनुसार, हर्निया तब होता है जब शरीर की मांसपेशियां या टिश्यू कमजोर पड़ जाते हैं और उनके बीच से कोई अंदरूनी अंग या फैटी टिश्यू बाहर की ओर उभरने लगता है। सही समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है।
Mayo Clinic के अनुसार यह हर्निया सबसे ज्यादा पुरुषों में देखा जाता है। इसमें ग्रोइन के पास छोटी-सी गांठ दिखाई दे सकती है, जो खांसने, छींकने, भारी सामान उठाने या लंबे समय तक खड़े रहने पर ज्यादा उभर जाती है। शुरुआत में हल्का दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है।
यह महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा पाया जाता है। इसमें जांघ के ऊपरी हिस्से के पास सूजन या गांठ दिखाई दे सकती है। यह कम आम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें आंत फंसने का खतरा अधिक रहता है।
अगर नाभि के आसपास उभार दिखाई देता है, तो यह अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। यह बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन मोटापा, बार-बार गर्भधारण या पेट पर ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से वयस्कों में भी देखा जाता है।
यदि कभी पेट की सर्जरी हुई है और उसी जगह पर बाद में गांठ या सूजन दिखाई देने लगे, तो यह इंसिजनल हर्निया हो सकता है। ऑपरेशन के बाद मांसपेशियां पूरी तरह मजबूत न होने पर यह समस्या हो सकती है।
यह बाकी हर्निया की तरह बाहर से दिखाई नहीं देता। इसमें पेट का ऊपरी हिस्सा डायाफ्राम के जरिए छाती की ओर खिसक जाता है। इसके कारण सीने में जलन, खट्टी डकार, एसिडिटी और खाना निगलने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं।
अगर गांठ के साथ तेज दर्द हो, सूजन अचानक बढ़ जाए, गांठ को दबाने पर अंदर न जाए, उल्टी आने लगे, बुखार हो या गैस और मल निकलना बंद हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह स्थिति इमरजेंसी हो सकती है।
हर्निया से बचने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखें, भारी सामान सही तरीके से उठाएं, लंबे समय तक रहने वाली खांसी और कब्ज का इलाज कराएं तथा पेट की मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव पड़ने से बचें।
Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NCBI Bookshelf के अनुसार, हर्निया अपने-आप ठीक नहीं होता। शुरुआती पहचान और सही इलाज से जटिलताओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए अगर शरीर में किसी भी जगह असामान्य गांठ या उभार दिखाई दे, तो बिना देरी किए डॉक्टर से जांच कराएं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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