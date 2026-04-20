Liver Cancer Symptoms in Hindi: दाहिने कंधे में दर्द को न समझें मामूली, यह लिवर कैंसर का सीक्रेट संकेत तो नहीं? जानें क्या कहती है रिसर्च

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आने वाले सालों में भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि लगभग 90% मामलों को सही लाइफस्टाइल और समय पर जांच से रोका जा सकता है। हर कंधे का दर्द खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहे और बिना वजह हो, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। शरीर के छोटे-छोटे संकेत ही बड़ी बीमारियों का पहला इशारा होते हैं, उन्हें समझना जरूरी है।