फैटी लिवर के खतरों ने बढ़ाई चिंता, लाखों की जांच में सामने आए संकेत

स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब दो साल से जिले के हर एक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल में फैटी लीवर को लेकर कराई जा रही है। अब तक की जांच में 5 लाख 21 हजार 809 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों में जोखिम के संकेत पाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 54 हजार 429 महिलाओं और 40 हजार 409 पुरुषों की कमर का माप निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया, जो फैटी लीवर के संकेत है।