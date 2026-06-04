30 की उम्र के बाद खोखली हो रहीं हड्डियां! MP के डॉक्टर्स बोले- एक गिलास भर रोज पी लें ये सुपर ड्रिंक

ग्वालियर के वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार, दूध को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। दूध में केवल कैल्शियम ही नहीं, बल्कि विटामिन-डी, प्रोटीन, पोटैशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना एक गिलास दूध का सेवन 10 बीमारियों से बचाता है। खासतौर पर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और मानसिक तनाव को दूर कर बेहतर नींद लाने में मदद करता है।