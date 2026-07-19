Gwalior news: ‘मम्मी, बड़े पापा बहुत गंदे हैं..’ 8 साल की बच्ची ने 48 घंटे बाद रो-रोकर सुनाई दर्द भरी दास्तां

शहर में बीते 12 घंटों में कई ऐसे केस सामने आए हैं। लगभग सभी मामलों में पीड़ित लड़कियां अपने परिचितों की शिकार बनीं। एक मामले में 23 साल की लड़की ने अपने क्लासमेट पर ही दुष्कर्म और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। उसने पुलिस को जानकारी दी है कि तीन साल पहले दोनों की दोस्ती हुई और बाद में वे रिलेशनशिप में आ गए। शादी का झांसा भी दिया। बाद में अपनी बात से मुकर गया। दूसरे मामले में मकान मालिक ने विधवा किराएदार के साथ गलत काम किया है। वहीं अन्य मामले में इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है।