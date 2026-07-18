‘मैं अमित के साथ ही रहूंगी…’, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती, ग्वालियर हाईकोर्ट का संतुलित फैसला

''मुझे अमित के साथ ही रहना है।'' युवती की इस जिद के बीच जब प्रेमी को फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। वो कोर्ट रूम में भी नहीं आया था। युवती की जिद पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यह तो पता लगाओ कि जिस अमित के साथ तुम रहना चाहती हो, वो भविष्य में तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस को युवक की जांच के आदेश देकर युवती को सुरक्षा देने का फैसला किया। अब हाईकोर्ट के इस संतुलित फैसले की सभी जगह चर्चा हो रही है।