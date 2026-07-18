18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘मैं अमित के साथ ही रहूंगी…’, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती, ग्वालियर हाईकोर्ट का संतुलित फैसला

Gwalior High Court- दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन युवती प्रेमी के साथ रहना चाहती है...। युवती की जिद के आगे कोर्ट ने जो फैसला किया, उसकी सभी ओर चर्चा हो रही है...।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Manish Geete

Jul 18, 2026

Adult Woman Rights

Adult Woman Rights- हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने किया संतुलित फैसला।

''मुझे अमित के साथ ही रहना है।'' युवती की इस जिद के बीच जब प्रेमी को फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। वो कोर्ट रूम में भी नहीं आया था। युवती की जिद पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यह तो पता लगाओ कि जिस अमित के साथ तुम रहना चाहती हो, वो भविष्य में तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस को युवक की जांच के आदेश देकर युवती को सुरक्षा देने का फैसला किया। अब हाईकोर्ट के इस संतुलित फैसले की सभी जगह चर्चा हो रही है।

यह अनोखा मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सामने आया। प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती को अदालत ने काफी समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे छह दिन के लिए ग्वालियर के वन स्टॉप सेंटर भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही सरकारी अधिवक्ता को युवती की काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

कोर्ट के सामने रखा अपना फैसला

सुनवाई के दौरान युवती ने स्पष्ट कहा कि वह भिंड जिले के एक गांव के निवासी अमित के साथ ही रहना चाहती है। उसने बताया कि फिलहाल वह डबरा में अमित द्वारा किराए पर दिलाए गए मकान में रह रही है। दोनों का अभी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए अलग-अलग रह रहे हैं। अदालत ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपने फैसले पर कायम रही।

प्रेमी गायब, कोर्ट ने जताई चिंता

मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि पुलिस ने जब अमित से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। वह अदालत में भी उपस्थित नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिस युवक के भरोसे युवती रहना चाहती है, वही उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा। ऐसे में उसकी नीयत और जिम्मेदारी दोनों की जांच जरूरी है।

बालिग है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी

कोर्ट ने कहा कि युवती बालिग है और उसे अपनी पसंद से जीवन का निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे रह रही है, जो खुद सामने नहीं आ रहा, तो अदालत उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि युवक वास्तव में उसकी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति और इच्छा रखता है या नहीं।

पुलिस को जांच के निर्देश

डबल बेंच ने पुलिस को निर्देश दिए कि अमित के माता-पिता को मामले की जानकारी दी जाए। साथ ही उसकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जाएं। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को युवती की काउंसलिंग कराने का भी निर्देश दिया।

युवती का खुलासाः नाना पटवारी के साथ ड्रग्स लेती थी, इंदौर के फ्लैट में मिलते भी थे हम

ये भी पढ़ें
Nana Patwari Drug Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 03:42 pm

Published on:

18 Jul 2026 03:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘मैं अमित के साथ ही रहूंगी…’, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती, ग्वालियर हाईकोर्ट का संतुलित फैसला

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Husband Viral Private Photos: पत्नी को बदनाम कर पति ने तोड़ी मर्यादा, वायरल कीं निजी तस्वीरें, ग्वालियर की घटना

GWALIOR
ग्वालियर

डबरा में रेत माफियाओं का आतंक, रेत कंपनी के कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग

Dabra Sand Mafia Firing
ग्वालियर

दो पायदान सुधरी रैंकिंग, अभी और काम करने की जरूरत, सर्वे में इंदौर शामिल नहीं, जबलपुर सातवें स्थान पर

passenger
समाचार

52 साल की महिला को IVF की मंजूरी, उम्र बंधन नहीं, MP हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Approval for IVF:हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (Photo Source - freepik)
ग्वालियर

Gwalior : शिंदे की छावनी में फिर धंसी सड़क, गहरे गड्ढे में फंसी अफसर की कार, लगा लंबा जाम

बारिश में फिर खुली सड़क निर्माण की पोल, लक्ष्मण तलैया के पास सड़क धंसने से दहशत; लोगों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी, स्थायी समाधान की मांग
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.