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Gwalior : शिंदे की छावनी में फिर धंसी सड़क, गहरे गड्ढे में फंसी अफसर की कार, लगा लंबा जाम

शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कों के धंसने की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। मंगलवार को शिंदे की छावनी क्षेत्र स्थित लक्ष्मण तलैया के पास मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। देखते ही देखते सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन व्यस्त मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया और लोगों में दहशत फैल गई।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Jul 15, 2026

बारिश में फिर खुली सड़क निर्माण की पोल, लक्ष्मण तलैया के पास सड़क धंसने से दहशत; लोगों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी, स्थायी समाधान की मांग

बारिश में फिर खुली सड़क निर्माण की पोल, लक्ष्मण तलैया के पास सड़क धंसने से दहशत; लोगों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी, स्थायी समाधान की मांग

बारिश में फिर खुली सड़क निर्माण की पोल, लक्ष्मण तलैया के पास सड़क धंसने से दहशत; लोगों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी, स्थायी समाधान की मांग

ग्वालियर। शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कों के धंसने की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। मंगलवार को शिंदे की छावनी क्षेत्र स्थित लक्ष्मण तलैया के पास मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। देखते ही देखते सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन व्यस्त मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया और लोगों में दहशत फैल गई।

इसी दौरान विनय नगर से शिंदे की छावनी की ओर जा रही एक कार सड़क धंसने से बने गड्ढे में फंस गई। वाहन पर लैंड रिकॉर्ड विभाग के डिप्टी कमिश्नर की नेम प्लेट लगी होने के कारण घटना ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार गड्ढे में फंसते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कुछ ही मिनटों में मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई।

घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका। हालांकि सड़क के धंसे हिस्से को अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है।

बार-बार धंस रही सड़कें, लोगों में बढ़ा आक्रोश

घटना के बाद आसपास के व्यापारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण और रखरखाव पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि बारिश शुरू होते ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमिगत पाइपलाइन में लीकेज, सीवर लाइन की खराब स्थिति और निर्माण कार्यों के बाद सड़क की उचित मरम्मत नहीं होने के कारण बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई जगह खुदाई के बाद मानकों के अनुरूप भराव नहीं किया जाता, जिससे बारिश का पानी सड़क की नींव को कमजोर कर देता है और सड़क अचानक धंस जाती है।

तकनीकी जांच और स्थायी समाधान की मांग

रहवासियों ने प्रशासन से पूरे क्षेत्र का तकनीकी सर्वे कराने, भूमिगत पाइपलाइन और सीवर नेटवर्क की जांच करने तथा कमजोर हिस्सों की पहचान कर तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लक्ष्मण तलैया और शिंदे की छावनी का यह मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय नागरिकों ने यह भी मांग की कि नगर निगम केवल गड्ढा भरने तक सीमित न रहे, बल्कि सड़क धंसने के वास्तविक कारणों की विशेषज्ञों से जांच कराकर दीर्घकालिक योजना तैयार करे। उनका कहना है कि हर बारिश में सड़क धंसने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बारिश के मौसम में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने शहर की सड़क निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक निकाल पाता है।

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Updated on:

15 Jul 2026 07:57 pm

Published on:

15 Jul 2026 07:57 pm

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