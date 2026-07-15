Gwalior : शिंदे की छावनी में फिर धंसी सड़क, गहरे गड्ढे में फंसी अफसर की कार, लगा लंबा जाम

शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कों के धंसने की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। मंगलवार को शिंदे की छावनी क्षेत्र स्थित लक्ष्मण तलैया के पास मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। देखते ही देखते सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन व्यस्त मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया और लोगों में दहशत फैल गई।

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