एमपी का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड, 20,507 म्यूल खातों में 21 करोड़ ट्रांसफर, कई राज्यों के बैंक शामिल

70 वर्षीय बुजुर्ग सीए अशोक विजयवर्गीय के साथ इस महाठगी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी दिव्या का रहस्य अभी तक नहीं खुला है। विजयवर्गीय ने ठगी के बाद भी दिव्या को दोस्त मानते रहे हैं, जबकि पुलिस का मानना है कि यदि दिव्या को गिरफ्तार किया गया तो ठगों के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दिव्या ने खुद को बैंगलूरु का बड़ा कारोबारी बताकर विजयवर्गीय से दोस्ती की और उन्हें यूएसडीटी और बीटीसी में निवेश करने का लालच देकर जाल में फंसाया। ठगी का खुलासा होने के बाद उसका फोन बंद हो गया है, और पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए उसके फोन डिटेल्स मांग रही है।