999 रुपए की ‘फायर बॉल’ रोकेगी सिलेंडर ब्लास्ट, ग्वालियर में गैस कंपनियों ने दिया सुरक्षा कवच

मध्यप्रदेश के कई जिलों में मार्च से लेकर अभी तक आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इंदौर शहर में एक घर में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद पूरे घर में आग लग गई थी। वहीं देवास में भी एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से कई लोग झुलस गए थे। फायर बॉल का उपयोग करने से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी।