999 रुपए की ‘फायर बॉल’ रोकेगी सिलेंडर ब्लास्ट, ग्वालियर में गैस कंपनियों ने दिया सुरक्षा कवच

Gas Cylinder Fireball: फायर बॉल रोकेगी ब्लास्ट (Photo Source - Patrika)
Gas Cylinder Fireball: रसोई घर में गैस सिलेंडर में जरा सी लापरवाही और एक धमाका… सब कुछ स्वाहा। लेकिन क्या आपको पता है कि मात्र 999 रुपए की एक जादुई बॉल (Fire Extinguisher Ball) इस बड़े खतरे को पलक झपकते ही टाल सकती है। आपके पास 40 लाख रुपए का मुफ्त बीमा भी है, जिसे गैस कंपनियों ने दबा रखा है। 90 फीसदी उपभोक्ता इससे अनजान हैं।
गैस कंपनियों ने अपने वितरकों के पास बेहद आधुनिक हथियार भिजवाया है, जिसका नाम है फायर बॉल। एमपी के ग्वालियर-चंबल में एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला के मुताबिक, यह बॉल एक लाइफ सेवर डिवाइस है। इसे न सिर्फ सिलेंडर के पास, बल्कि बिजली मीटर, इनवर्टर या पैनल बोर्ड जैसी जगहों पर भी रख सकते हैं।
मध्यप्रदेश के कई जिलों में मार्च से लेकर अभी तक आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इंदौर शहर में एक घर में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद पूरे घर में आग लग गई थी। वहीं देवास में भी एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से कई लोग झुलस गए थे। फायर बॉल का उपयोग करने से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी।
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