ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर CA से 21.05 करोड़ की ठगी, ग्वालियर में अबतक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड

Gwalior News : डिजिटल जागरूकता के तमाम दावों के बीच मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार ग्वालियर से साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। रोशनी घर रोड (इंदरगंज) में रहने वले 70 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और चैंबर ऑफ कॉमर्स के निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय से ऑनलाइन ट्रेडिंग और क्रिप्टो निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर एवं हाईटेक अपराध थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।