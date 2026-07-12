12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

वंदे भारत में फटा दूध, शताब्दी में मिली एक्सपायर ब्रेड, यात्रियों ने कैटरिंग पर लगाया आरोप

प्रीमियम ट्रेनों में शुमार निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22470) एक बार फिर अपने खराब खानपान को लेकर विवादों में है। इस बार ट्रेन के वीआइपी यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के एक यात्री को परोसा गया दूध बेहद घटिया और फटा हुआ निकला।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jul 12, 2026

video

खराब खानपान

ग्वालियर . प्रीमियम ट्रेनों में शुमार निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22470) एक बार फिर अपने खराब खानपान को लेकर विवादों में है। इस बार ट्रेन के वीआइपी यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के एक यात्री को परोसा गया दूध बेहद घटिया और फटा हुआ निकला। यात्री ने रेलवे और आइआरसीटीसी की कैटरिंग व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ित यात्री ने गुस्से में कहा, इतना भारी-भरकम किराया वसूलने के बाद भी यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
एडवोकेट गौतम ने अपने साथी सह-यात्रियों के साथ मिलकर इस बदइंतजामी का करीब 4 मिनट का एक लाइव वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में उन्होंने ट्रेन के भीतर मिल रही थर्ड क्वालिटी कैटरिंग सर्विस को दिखाते हुए रेलवे प्रशासन को जमकर खरी-खोटी सुनाई। देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

नाश्ते में मिली एक्सपायर ब्रेड, यात्रियों में मचा हड़कंप
नई दिल्ली से रानी कमलापति (भोपाल) जा रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह रेलवे की खानपान व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रेन के सी-4 कोच में सफर कर रहे करीब 74 यात्रियों को नाश्ते में एक्सपायर्ड ब्रेड परोस दी गई। जब एक यात्री की नजर पैकेट पर छपी अंतिम तारीख (10 जुलाई 2026) पर पड़ी, तब तक अधिकांश यात्री और बच्चे ब्रेड खा चुके थे। एक दिन पुरानी एक्सपायर्ड ब्रेड की बात पता चलते ही कोच में हडक़ंप मच गया । यात्री प्रणव के अनुसार, इस लापरवाही से नाराज लोगों ने रेलवे से जिम्मेदार कैटरिंग एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, कुछ जागरूक यात्रियों ने ऑनलाइन उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) के पोर्टल पर भी मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

कॉर्न फ्लेक्स में डालते ही फट गया दूध
यह पूरा मामला तब सामने आया जब पेशे से एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास (ई-2) कोच में निजामुद्दीन से झांसी (वाया ग्वालियर) की यात्रा कर रहे थे। नाश्ते के वक्त जब उन्हें कॉर्न फ्लेक्स के साथ दूध परोसा गया, तो जैसे ही उन्होंने दूध को कॉर्न फ्लेक्स के कटोरे में डाला, वह तुरंत फट गया। फटे हुए दूध की स्थिति देखकर यात्री भडक़ गए। उन्होंने दावा किया, यह दूध बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं था और दिखने में किसी खतरनाक केमिकल जैसा लग रहा था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 06:23 pm

Published on:

12 Jul 2026 06:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / वंदे भारत में फटा दूध, शताब्दी में मिली एक्सपायर ब्रेड, यात्रियों ने कैटरिंग पर लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘धांय.. धांय… धांय…’ जवान के शरीर में भर गया पीतल, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में सनसनी

Gwalior Air Force Station
ग्वालियर

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर CA से 21.05 करोड़ की ठगी, ग्वालियर में अबतक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड

Cyber Fraud
ग्वालियर

डॉक्टर बोले-रिफाइंड शुगर की जगह सीमित मात्रा में खांड अपनाएं

comeback
ग्वालियर

MP Police Promotion: 350 से ज्यादा इंस्पेक्टरों का प्रमोशन अटका, डीएसपी के सैकड़ों पद खाली

पीएचक्यू में मंथन तेज,
ग्वालियर

ढाई महीने बाद भी विद्यार्थियों को किताबों का इंतजार

ढाई महीने बाद भी विद्यार्थियों को किताबों का इंतजार
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.