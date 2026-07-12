वंदे भारत में फटा दूध, शताब्दी में मिली एक्सपायर ब्रेड, यात्रियों ने कैटरिंग पर लगाया आरोप

नाश्ते में मिली एक्सपायर ब्रेड, यात्रियों में मचा हड़कंप

नई दिल्ली से रानी कमलापति (भोपाल) जा रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह रेलवे की खानपान व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रेन के सी-4 कोच में सफर कर रहे करीब 74 यात्रियों को नाश्ते में एक्सपायर्ड ब्रेड परोस दी गई। जब एक यात्री की नजर पैकेट पर छपी अंतिम तारीख (10 जुलाई 2026) पर पड़ी, तब तक अधिकांश यात्री और बच्चे ब्रेड खा चुके थे। एक दिन पुरानी एक्सपायर्ड ब्रेड की बात पता चलते ही कोच में हडक़ंप मच गया । यात्री प्रणव के अनुसार, इस लापरवाही से नाराज लोगों ने रेलवे से जिम्मेदार कैटरिंग एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, कुछ जागरूक यात्रियों ने ऑनलाइन उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) के पोर्टल पर भी मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।