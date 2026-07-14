भाजपा नेता के घर 3 घंटे में 3.50 करोड़ की चोरी, ग्वालियर में घर लौटी पत्नी तो अलमारी देख हुई बेहोश

Gwalior BJP Leader House Theft: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने महज तीन घंटे के भीतर भाजपा नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी के सूने मकान को निशाना बनाकर 3.50 करोड़ की चोरी को अंजाम दे डाला। चोर घर से करीब एक लाख रुपये नकद, एक किलो सोने, एक किलो चांदी के आभूषण और हीरे के जेवर चोरी कर ले गए हैं। भाजपा नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी ने 3.50 करोड़ रुपये की चोरी का दावा किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि गहनों और नकदी का सत्यापन जारी है और प्रारंभिक आकलन में चोरी गए जेवरों की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है। वारदात के बाद जब भाजपा नेता पत्नी के साथ घर लौटे तो घर की अलमारी टूटी देख उनकी पत्नी बेहोश हो गईं और तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।