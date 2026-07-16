एयरपोर्ट सर्वे… यात्री सुविधाओं में ग्वालियर चौथे स्थान पर, यात्रियों ने स्टाफ के व्यवहार और साफ-सफाई को सराहा

ग्वालियर . राजमाता विजयाराजे ङ्क्षसधिया एयरपोर्ट ने देश के तमाम बड़े हवाई अड्डों को पीछे छोड़ते हुए यात्री सुविधाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वे में ग्वालियर एयरपोर्ट देश के 60 हवाई अड्डों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले सर्वे में ग्वालियर छठे स्थान पर था, जहां उसे 5 में से 4.94 अंक मिले थे। इस बार 4.95 अंक पाकर ग्वालियर ने दो पायदान की छलांग लगाई है। यह सर्वे जनवरी से जून 2026 के बीच यात्रियों से सीधे लिए गए फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है।