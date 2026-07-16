महंगी दवा-खाद को अलविदा, एमपी में चिया सीड्स की खेती से पुष्पलता ने कमाया बेहतर मुनाफा

MP News: यदि किसान पारंपरिक खेती को बदलकर नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो खेती लाभ का धंधा बन सकती है। एमपी में गुना जिले के आरोन विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम रूसल्ला की किसान पुष्पलता अहिरवार ने इसे सच कर दिखाया है। उन्होंने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 'आत्मा योजना' के तहत चिया सीड्स की नवाचारी खेती की। वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरी हैं।