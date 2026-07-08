गुना में दिन दहाड़े 17 लाख की लूट, CCTV में कैद हुए 3 बदमाश

Guna News :मध्य प्रदेश के गुना शहर के कोतवाली थाना इलाके में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, धनिया व्यापारी के लिए काम करने वाले युवक से कलेक्शन का पैसा लूटकर तीन बदमाश फरार हो गए हैं। उन्होंने युवक की आंखों में मिर्ची झोंकी और करीब 17 लाख से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। इधर, वारदात की जानकारी लगते ही मौक पर पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है।