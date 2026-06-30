बंद कमरे में फूटा भाजपा में कलह का बम! गुना में बैठक के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को देनी पड़ी नसीहत

बैठक की शुरुआत ही बेहद तल्ख माहौल में हुई। भाजपा के एक पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ने जिले के सूचना तंत्र और प्रोटोकॉल पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पहले जब भी कोई केंद्रीय मंत्री या बड़ा नेता क्षेत्र में आता था, तो सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को विधिवत और समय पर सूचना दी जाती थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अब तो यह भी पता नहीं चलता कि कौन सा बड़ा नेता कब आ रहा है और कब जा रहा है। इस पर आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने सुर में सुर मिलाया। नेताओं का आरोप था कि सर्किट हाउस में प्रशासन द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के बैठने का कोई अलग या इंतजाम नहीं किया जाता है। अपनी ही सरकार होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा झेलने के कारण पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता खुद को बेहद अपमानित और अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।