एमपी में टीचर्स के बाद अब ऑनलाइन दर्ज होगी 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस

Guna News :मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की हाजिरी भी ऑनलाइन दर्ज होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की हाजिरी के लिए न बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। न फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल होगा। कक्षा शिक्षक ही पोर्टल पर हर विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करेंगे। गुना डीईओ ने इसकी पुष्टि की है।