Bhopal News : टेलीग्राम पर साइबर ठगी का महाजाल, टास्क के नाम पर ठगे 5.41 लाख

जहांगीराबाद में रहने वाले पवन विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि, 8 मार्च की सुबह 9.55 बजे उनके मोबाइल पर टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन कमाई का मैसेज आया था। इसके बाद अहाना मेहता नाम की आइडी से उनकी बातचीत शुरू हुई। आरोपियों ने कुछ टास्क दिए। इन्हें पूरा करने पर पवन के खाते में 120 रुपए भेजे गए। रकम बढ़ती गई। फिर दूसरे दिन आरोपियों ने नया टास्क पूरा करने के लिए 362 रुपए जमा करने को कहा था। इसके बाद पवन को अलग-अलग टेलीग्राम आईडी से संपर्क कराया गया। इसके बाद आरोपियों ने प्रीपेड टास्क के नाम पर उनसे लगातार रकम जमा कराई।