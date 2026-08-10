एमपी के रेल यात्री ध्यान दें, तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, जानें कब

ब्लॉकिंग के काम के चलते ट्रेन को निर्धारित मार्ग में बदलाव करते हुए हरिप्पाड, अम्बलप्पुझा, आलप्पुझा और एरणाकुलम के रास्ते चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से संबंधित यात्रियों को सलाह दी गई है कि, 21 अगस्त को इस ट्रेन से यात्रा करने से पहले अपने ट्रेन रूट, ठहराव और समय की जानकारी जरूर दख लें, ताकि यात्रा के समय किसी तरह की परेशानी न हो।