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एमपी के रेल यात्री ध्यान दें, तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, जानें कब

Rail Passengers : रतलाम रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव होगा। 21 अगस्त को परिवर्तित मार्ग से चलेगी ट्रेन।
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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Aug 10, 2026

Rail Passengers

Rail Passengers (तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बदलेगा रूट Photo Source- Patrika)

Indore News :मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बारतीय रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में ब्लॉक का काम चल रहा है, जिसके चलते रतलाम रेल मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस ट्रेन को निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से रवाना होने वाली गाड़ी नंबर 22653 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी।

इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन

ब्लॉकिंग के काम के चलते ट्रेन को निर्धारित मार्ग में बदलाव करते हुए हरिप्पाड, अम्बलप्पुझा, आलप्पुझा और एरणाकुलम के रास्ते चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से संबंधित यात्रियों को सलाह दी गई है कि, 21 अगस्त को इस ट्रेन से यात्रा करने से पहले अपने ट्रेन रूट, ठहराव और समय की जानकारी जरूर दख लें, ताकि यात्रा के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

क्यों किया गया रूट में बदलाव?

दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में ब्लॉक के चलते इस ट्रेन के परिचालन मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। ब्लॉक की अवधि में रेल परिचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

यात्री कहां से लें ट्रेन की अपडेट जानकारी?

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति, ठहराव और समय की जानकारी आधिकारिक रेलवे माध्यमों से जरूर प्राप्त करें। यात्री Indian Railways Enquiry की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन से जुड़ी अद्यतन जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा RailOne ऐप के माध्यम से भी ट्रेन के रूट, समय और अन्य अपडेट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यात्रा से पहले जानें यात्री

21 अगस्त 2026 को गाड़ी संख्या 22653 से यात्रा करने वाले यात्री घर से निकलने से पहले ट्रेन का अपडेटेड रूट और समय जरूर चेक करें, क्योंकि दक्षिण रेलवे में ब्लॉक के कारण ट्रेन निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी।

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Updated on:

10 Aug 2026 10:27 am

Published on:

10 Aug 2026 10:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के रेल यात्री ध्यान दें, तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, जानें कब

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