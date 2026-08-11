एमपी में बाढ़, बड़ा पुल बहा, कई कार डूबीं, दो जिलों में स्कूलों की छुट्टी

mp flood - एमपी में दो दिनों की जोरदार बारिश जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। नदी-नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर बाढ़ आ गई है, राजधानी भोपाल में ही कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया, अनेक कार पानी में डूब गईं। विदिशा में बाढ़ में फंसे एक दर्जन से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने बचाया। रायसेन में एक पुल बह गया। पानी से लबालब हो जाने से उमरिया के जोहिला डैम के गेट खोल गए। राजगढ़ में उफनते नाले में कार डूबने से 4 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई। हालात को देखते हुए मंगलवार को भोपाल के साथ ही आगर मालवा जिले में भी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है।