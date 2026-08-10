कॉलेज के अध्यक्ष बनने के बाद ही चमकी सीएम मोहन यादव की पॉलिटिक्स

cm mohan yadav मध्यप्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की आहट ने कॉलेज परिसरों की राजनीति को फिर गरमा दिया है। प्रदेश में करीब 9 साल बाद ये चुनाव होंगे। एमपी में दो प्रमुख छात्र संगठन हैं- एबीवीपी और एनएसयूआई। दोनों के ही प्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं। जेन-जी पहली बार इन चुनावों से रूबरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव के लिए मंथन किया जा रहा है। खास बात यह है कि एमपी के अनेक दिग्गज नेता, छात्र राजनीति के माध्यम से ही ऊपर उठे हैं। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान जैसे बड़े नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राजनीति तो कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ही चमकी।