भोपाल के अपोलो सेज अस्पताल में मरीज को 4 घंटे बनाया बंधक! रसूखदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं

भोपाल शहर के अपोलो सेज अस्पताल में एक मरीज को कमरे में बंद कर बंधक बनाने, फोन छीनने, अभद्रता करने और डिस्चार्ज समरी न देने का गंभीर मामला सामने आया है। सलैया स्थित त्रिभुवन कॉलोनी के पीड़ित अमित पाठे ने शाहपुरा थाना प्रभारी, भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और सीएमएचओ से लिखित शिकायत दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शाहपुरा पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस को की गई शिकायत के अनुसार, अमित को 4 अगस्त की रात सांस लेने में तकलीफ और अस्वस्थता के कारण एम्बुलेंस से अपोलो सेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय उन्होंने 'मेडि असिस्ट' कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड जमा किया था। इंश्योरेंस कंपनी समेत अस्पताल प्रबंधन को जानकारी भी दी। पीड़ित का आरोप है, 7 अगस्त शुक्रवार तक इलाज के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कैशलेस सुविधा देने के बजाय उनसे सीधे भुगतान की मांग शुरू कर दी।