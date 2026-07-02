ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पूर्व मंत्री ने जताई वफादारी, विधायक ने दिखाई कड़वाहट

Jyotiraditya Scindia- केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय गुना प्रवास के दौरान राजनीति के तमाम रंग दिखाई दिए। उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के घर भी गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे के दौरान भाजपा की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक खूब सक्रिय दिखाई दिए। उनके कार्यक्रमों में खासी भीड़ जुटाई गई। इतना ही नहीं, प्रदेश के एक पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी वफादारी का खुलकर इजहार किया। उन्होंने भरे मंच से कहा कि सिंधिया के लिए जीवनभर समर्पित रहूंगा। इधर पुराने पार्टी नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहां तक कि बीजेपी के स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य तक उनसे दूर रहे। केंद्रीय मंत्री के तीन दिनी दौरे से दूरी बनाने पर विधायक खुलकर बोले कि हर वक्त मीटिंगों में ही रहें तो घर-परिवार कैसे संभालेंगे!