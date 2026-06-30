नई किताबें लाया बड़ा भाई, कुछ ही घंटों बाद गुना में मिली 16 साल के छोटे भाई की लाश

Guna - गुना के मालपुर रोड पर सोमवार रात एक किशोर को चाकू लगे हालत में पाया गया। उसके दोस्त उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मोहित रजक के रूप में की गई। वह 16 साल का था और एक्सीलेंस स्कूल के कक्षा 12वीं का छात्र था। मोहित होनहार छात्र था और पुलिस अधिकारी बनना चाहता था। मृतक के बड़े भाई मालपुर रोड निवासी विकास रजक ने बताया कि कल ही वे उसे किताबें दिलाकर लाए थे। अस्पताल में छोटे भाई की लाश देखकर वह बिलख उठे। मोहित की मौत पर परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वे उसे इलाज के लिए भोपाल ले जाने की जिद करते रहे। परिजनों को बमुश्किल समझाया जा सका। गुना पुलिस मामले की जांच कर रही है।