एमपी के गुना में होगा ऑक्सीजन पार्क, सड़कें बनेंगी, दूधिया रोशनी से जगमगाएगा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान

सिंधिया केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में पेयजल सप्लाई के लिए सिंध नदी जल परियोजना के तहत पचास करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। उस योजना का काम शुरू हो गया है। हमारा प्रयास है कि 31 जुलाई 2027 को यह योजना पूरी हो जाए और उसका लोकार्पण हो जाए। इससे दो हजार परिवारों को पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। उनका कहना था कि सिंचाई के लिए निवारी परियोजना और ग्वाल टोरिया के तहत काम चल रहा है। यह काम भी फरवरी 2027 तक पूरे हो जाएं। कूनो नदी के लिए 42 करोड़ की एक परियोजना बनाई है, इससे 101 गांवों की तस्वीर बदलेगी और 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध होगी।