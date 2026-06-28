सब्जी वाला बना ‘फ्लावर किंग’, कमा रहा 7 लाख रुपए, गुना में 12 लोगों को दी नौकरी

आज हाल ये है कि आसपास के किसान धर्मेंद्र से गेंदा-नवरंगा के पौधे खरीदते हैं। खेती कैसे करें, ये पूछने आते हैं। धर्मेंद्र सबको एक ही बात कहते हैं पारंपरिक खेती के साथ एक कोने में फूल लगा लो। कम जगह, ज्यादा पैसा। डरना नहीं है, करना है। समस्या का रोना मत रोओ, समाधान बनो। छोटी शुरुआत से डरो मत डेढ़ एकड़ काफी है, बस दिमाग चाहिए। सरकारी से मदद लो, पर भरोसे मत बैठो। धर्मेंद्र कुशवाह साबित करते हैं कि किसान का बेटा सिर्फ हल नहीं चला सकता, बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। बस जरूरत है हिम्मत की, और उस एक कदम की जो भीड़ से अलग ले जाए।