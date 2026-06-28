हज यात्रा-2027 : 65 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को इस बार खास रियायत, एमपी से जाने वाले रखें ध्यान

Haj Pilgrimage 2027 : हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2027 में हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। आवेदन की ये प्रक्रिया 20 जुलाई की रात 11.59 बजे तक संचालित रहेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन 'हज सुविधा' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कुर्रा (डिजिटल रैंडम चयन) प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अस्थायी रूप से चयनित हर हज यात्री को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यात्रा पर जाने के लिए 1,52,300/- की अग्रिम राशि 10 अगस्त तक जमा करना जरूरी है।