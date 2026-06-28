डिजिटल डकैतों से बचाएगा एमपी पुलिस का ‘A-HA’, जानिए क्यों है खास

अभी तक ज्यादातर मीटिंग जूम सहित अन्य ऐप के जरिए होती थी, लेकिन पुलिस के कई विंग लगातार सीक्रेट ऑपरेशन चलाते हैं। एटीएस-एसटीएफ बड़े संगठित अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है। ऐसे में इन शाखाओं में भी अधिकारी रणनीति बनाने के लिए ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। ऐसे में दूसरे एप से बातें लीक होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस रेडियो द्वारा यह ऐप विकसित किया गया।