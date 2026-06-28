ट्विशा केस में 3 आवेदनों पर सुनवाई पूरी, कल कोर्ट सुनाएगा फैसला

नवनिधि शर्मा की ओर से दायर आवेदन में मांग की गई है, गिरिबाला से बात करने वाले मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और एम्स भोपाल के सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि, कई अहम पहलुओं पर स्पष्टता आ सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज सोभना भलावे ने तीनों आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी।