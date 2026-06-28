कल से अमरनाथ यात्रा शुरु, टिकट कंफर्म न होने से बढ़ी टेंशन, भोपाल से 30 जत्थे होगे रवाना

-पैदल चलना: हमेशा छोटे - छोटे कदम उठाकर चलें। अकेले चलने के बजाय ग्रुप बनाकर यात्रा करें।

-खान - पान: यात्रा के दौरान सुपाच्य, हल्का भोजन ही करें।

-योग प्राणायाम: यात्रा शुरू करने से पहले फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने वाले प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें।

-फर्स्ट एड किट: अपने साथ जरूरी दवाइयां, ओआरएस, कपूर और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई मेडिकल इमरजेंसी किट अवश्य रखें।

-परतों में कपड़े: वहां मौसम अचानक बदलता है। भारी जैकेट के बजाय थर्मल इनर, फुल स्लीव्स शर्ट और स्वेटर ही पहनें।

-तैयारी: अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग कवर जरूर रखें। छाता ले जाने से बचें। क्योंकि, इससे ट्रैकिंग के दौरान हाथ व्यस्त हो जाते हैं। हमेशा मजबूत ग्रिप वाले, पहले से पहने हुए ट्रैकिंग शूज ही पहनें।