इंदौर-इच्छापुर फोरलेन हाईवे के पुल पर गड्ढा, दिल्ली से अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने आई NHAI की टीम

Ultrasonic Test :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सनावद से गुजरने वाले इंदौर - इच्छापुर फोरलेन परियोजना के निर्माणाधीन खिड़किया नदी पुल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। पिछले दिनों पुल के एक हिस्से में गड्ढा होने की घटना सामने आने के बाद मामला दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मुख्यालय तक पहुंचा। इसके बाद एनएचएआई के निर्देश पर शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया।