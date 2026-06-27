इंडिगो ने फिर घटाईं उड़ानें, जबलपुर से 17 दिन ही उड़ेगी मुंबई-बेंगलुरु की फ्लाइट, किराया भी बढ़ेगा!

IndiGo flights : इंडिगो ने जुलाई महीने के लिए अपनी नई उड़ानों की समय - सारिणी जारी कर दी है। नए शेड्यूल के अनुसार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल्ली, नवी मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानों में कटौती की गई है। इससे नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। फ्लायर्स का कहना है कि, एयरलाइन लगातार उड़ानों में कटौती कर रही है, लेकिन इस संबंध में जिम्मेदार एजेंसियों की ओर से कोई प्रभावी पहल नहीं की जा रही।