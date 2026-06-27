पानी के बाद अब मंडराया पेट्रोल संकट, जबलपुर की रफ्तार पर दोहरा ब्रेक, पेट्रोल पंपों पर लगीं लंबी कतारें

शहर के रांझी, गोकलपुर, कांचघर, मानेगांव सहित कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जल संकट बना हुआ है। जलशोधन संयंत्रों में पानी की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्लीयर वॉटर टैंक में पानी का स्तर 3 फीट तक पहुंच गया है। इससे पंप नियमित रूप से नहीं चल पा रहे हैं। नतीजतन कई मोहल्लों में नलों से पानी नहीं पहुंच रहा और लोगों को टैंकरों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर एक टैंकर के लिए दर्जनों परिवारों की भीड़ जुट रही है। ज्यादा परेशानी ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है। इसमें बजरंग नगर, मानेगांव, लालमाटी, गंगा मैया, सर्रापीपल, चुंगी नाका और दूसरे इलाके शामिल हैं।