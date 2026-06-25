एमपी में EV पॉलिसी की हकीकत, इलेक्ट्रिक वाहन तो बढ़ रहे, चार्जिंग की व्यवस्था ही नहीं

EV Policy :मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई ईवी पॉलिसी का अपेक्षित लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रदेश में इलेंक्ट्रिक वाहनों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। हालत ये हैं कि, राज्य में लगभग 1.99 लाख ईवी हैं, जबकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन केवल 1146 के करीब ही हैं। खास बात ये है कि, चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने के लिए न तो अबतक मोबाइल एप बन सका है और ना ही लाइव पोर्टल बना है। पॉलिसी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के तौर पर विकसित करने की बात कही थी, लेकिन यह भी नहीं हो पाया है।