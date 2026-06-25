सांवेर में 220 केवी पावर ग्रिड में भीषण आग, कई धमाकों में करोड़ों के ट्रांसफार्मर खाक

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले सांवेर से गुजरने वाले इंदौर-उज्जैन हाईवे पर जैतपुरा पहाड़ी पर स्थित 220 केवी विद्युत ग्रिड में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भयावह थी कि, 160 एमवी क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर समेत कई विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। आग लगने से पहले हुए तेज धमाके ने आसपास के गांवों में दहशत फैला दी, जबकि आसमान छूती लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती रहीं।