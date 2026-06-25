25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

सांवेर में 220 केवी पावर ग्रिड में भीषण आग, कई धमाकों में करोड़ों के ट्रांसफार्मर खाक

Massive Fire : इंदौर - उज्जैन हाईवे की जैतपुरा पहाड़ी पर स्थित 220 केवी विद्युत ग्रिड में देर रात धमाके होने से हड़कंप मच गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 25, 2026

Massive Fire

Massive Fire (220 केवी पावर ग्रिड में भीषण आग Photo Source- Input)

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले सांवेर से गुजरने वाले इंदौर-उज्जैन हाईवे पर जैतपुरा पहाड़ी पर स्थित 220 केवी विद्युत ग्रिड में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भयावह थी कि, 160 एमवी क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर समेत कई विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। आग लगने से पहले हुए तेज धमाके ने आसपास के गांवों में दहशत फैला दी, जबकि आसमान छूती लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती रहीं।

प्रत्यक्षदर्शी आशीष कुमावत के अनुसार, रात करीब 11 बजे धरमपुरी और आसपास के गांवों में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद जैतपुरा पहाड़ी की ओर से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखाई दीं। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद उसमें विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में ऑयल बाहर निकल आया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

आग की तपिश इतनी कि पिघल गए लोहे के तार

ग्रामीणों के अनुसार, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ट्रांसफार्मर के आसपास लगे विद्युत उपकरण भी इसकी चपेट में आ गए। भीषण गर्मी के कारण लोहे के तार तक पिघल गए। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देता रहा, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

इंदौर से पहुंचीं दमकलें, 3 घंटे बाद मिला नियंत्रण

घटना की सूचना मिलते ही बिजली कंपनी के अधिकारियों, फायर ब्रिगेड और पुलिस को अलर्ट किया गया। इंदौर से कई दमकल वाहन और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ-साथ बालू और रेत का भी उपयोग किया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर में भरे ऑयल के कारण आग लगातार भडक़ती रही। करीब तीन घंटे से अधिक समय तक चले राहत और बचाव अभियान के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

करोड़ों का नुकसान, फिर भी नहीं थमी बिजली

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग में 160 एमवी क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा अन्य विद्युत उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बड़े हादसे के बावजूद बिजली कंपनी के अधिकारियों की तत्परता से विद्युत आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी गई। वैकल्पिक फीडरों से लाइन जोडकऱ आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिससे क्षेत्र में कहीं भी लंबे समय तक बिजली संकट की स्थिति नहीं बनी।

कारणों की जांच शुरू

घटना के बाद बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। इंदौर ग्रामीण के अधीक्षण यंत्री डी.एन. शर्मा सहित तकनीकी टीम ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

ग्वालियर में बिना अग्निशमन और आपात निकास के चल रही कोचिंग, 200 स्टूडेंट्स पढ़ते मिले, सील

ये भी पढ़ें
Coaching Centre

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 07:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सांवेर में 220 केवी पावर ग्रिड में भीषण आग, कई धमाकों में करोड़ों के ट्रांसफार्मर खाक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mobile Shop: 'प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट करना था', इंदौर में युवक ने शोरूम में की चोरी

indore
इंदौर

संविदा कर्माचारियों को मिलेगी ‘ग्रेचुटी’, इंदौर में बिजली चोर पकड़वाने पर मिलेगा नकद इनाम

Electricity theft in indore: ऐप से देनी होगी जानकारी (Photo Source - Patrika)
इंदौर

6 साल में 60 लोगों की मौत… इंदौर के पिकनिक स्पॉट या कब्रिस्तान?

Indore Dangerous Picnic Spots in Monsoon
इंदौर

मंदी के दौर में सरकार को करोड़ों का फटका, मंडी शुल्क के विरोध में इंदौर का अनाज तिलहन कारोबार ठप

Grain And Oil Seed Trade
इंदौर

जल गंगा संवर्धन अभियान : बारिश की हर बूंद सहेजने की तैयारी में इंदौर, जानें प्लान

Jal Ganga Samvardhan Abhiyan
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.