ग्वालियर में बिना अग्निशमन और आपात निकास के चल रही कोचिंग, 200 स्टूडेंट्स पढ़ते मिले, सील

Gwalior News : लखनऊ की कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा मापदंडों के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते ग्वालियर नगर निगम और फायर विभाग ने बुधवार को शहर में सर्चिंग अभियान चलाया। फायर टीम ने शहर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी और थाटीपुर इलाकों में चल रही कुछ कोचिंग संस्थाओं के साथ साथ एक बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाए जाने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए दो कोचिंग संस्थानों और एक कपड़ा ‑ गोदाम को तत्काल प्रभाव से बंद करते सील कर दिया।