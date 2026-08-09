10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior news: जन्मतिथि छिपाकर नौकरी में 6 साल का फायदा, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी सही ठहराई

Gwalior High Court: ग्वालियर हाईकोर्ट ने वन विभाग मानचित्रकार चंद्रकांत निगम की बर्खास्तगी याचिका खारिज की। सर्विस बुक में जन्मतिथि गलत दर्ज कराना गंभीर कदाचरण माना।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Aug 09, 2026

Gwalior High Court: गलत जानकारी देना गंभीर कदाचरण (Photo Source - Patrika)

Gwalior High Court: गलत जानकारी देना गंभीर कदाचरण (Photo Source - Patrika)

Gwalior news: एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने वन विभाग में पदस्थ मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) चंद्रकांत निगम की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने स्पष्ट किया कि सर्विस बुक में वास्तविक जन्मतिथि को छुपाकर गलत तारीख दर्ज कराना और सालों तक इसे सही न कराना गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। चंद्रकांत निगम की नियुक्ति वन मंडल शिवपुरी में हुई थी। उनकी वास्तविक जन्मतिथि 21 जुलाई 1961 थी, जबकि सर्विस बुक में इसे 21 जुलाई 1967 दर्ज कराया गया था।

शिकायत मिलने पर जब जांच की गई तो पता चला 10 वीं की अंकसूची के आधार पर 6 साल का अंतर आया। इस आधार पर 2016 में उन्हें चार्जशीट दी गई और विभागीय जांच के बाद 17 जुलाई 2019 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

अंगूठे का निशान लगाया, तो अनभिज्ञता का बहाना नहीं चलेगा

कोर्ट ने पाया कि सर्विस बुक के मुख्य पृष्ठ पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान मौजूद हैं। ऐसे में यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें गलत प्रविष्टि की जानकारी नहीं थी। अपीलकर्ता ने गलती पता चलने पर इसे सुधरवाने के बजाय विभागीय कार्रवाई का विरोध किया था। इससे स्पष्ट होता है कि वे अनुचित लाभ लेने की मंशा रखते थे। कोट ने माना कि सर्विस रूल्स का ऐसा उल्लंघन गंभीर श्रेणी में आता है और एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने का निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज महत्वपूर्ण जानकारी की जिम्मेदारी से वह केवल अनभिज्ञता का हवाला देकर बच नहीं सकता।

चंद्रकांत निगम की ओर से तर्क दिया गया कि सर्विस बुक नियोक्ता की अभिरक्षा (कस्टडी) में रहती है। त्रुटि ध्यान में आते ही उन्होंने बोर्ड की अंकसूची जमा कर दी थी और गलत तारीख के आधार पर कोई अवैध लाभ नहीं उठाया था। शासन ने तर्क दिया कि कर्मचारी ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर 6 वर्ष अतिरिक्त नौकरी करने का प्रयास किया। विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए थे, इसलिए बर्खास्तगी का दंड नियमानुसार सही है।

Indore news: ऑस्ट्रेलिया में नौकरी सपना दिखाया, वीजा फीस लेकर दिया धोखा, 7.21 लाख की धोखाधड़ी

ये भी पढ़ें
online fraud: आस्ट्रेलिया में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 05:58 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior news: जन्मतिथि छिपाकर नौकरी में 6 साल का फायदा, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी सही ठहराई

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior News: स्कॉर्पियो में महिला से दुष्कर्म, नौकरी का झांसा देकर जंगल में ले गया आरोपी

gwalior woman fir
ग्वालियर

20819104

gwalior photo
ग्वालियर

APK फाइल के जरिए खाते खाली कर रहे साइबर ठग, व्यापारी और युवक से 2.24 लाख रुपए पार

gwalior photo
ग्वालियर

धनुष-बाण थामे, पारंपरिक वेशभूषा में निकले आदिवासी, नृत्य-गीत से बांधा समां

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को अंचल भर से आए उरांव एवं अन्य आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में धनुष-बाण के साथ नृत्य करते हुए चल समारोह निकाला। वनांचल के पारंपरिक वाद्ययंत्रों की सुरीली ध्वनि और लोकगीतों के बीच युवक-युवतियां उत्साह के साथ समारोह में शामिल हुए।
ग्वालियर

1991 में एमएलबी में प्रत्याशी मैदान में उतर चुके थे, प्रचार शुरू था, जबलपुर हाईकोर्ट के स्टे और सरकार के फैसले से नहीं हो सके चुनाव

election
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.