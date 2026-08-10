Gwalior news: यात्री खुद चेक कर सकेंगे ‘टीटीई’ असली है या नकली ! 720 कर्मचारियों को मिलेगा कार्ड

Gwalior news: ट्रेनों में टिकट चेकिंग के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा देने के लिए रेलवे ने नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। झांसी रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ को अब बारकोड और यूनिक आइडी वाले डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी किए जा रहे है। यात्री इन कार्ड को अपने मोबाइल से स्कैन कर यह पता कर सकेंगे कि टिकट चेक करने वाला व्यक्ति रेलवे का अधिकृत कर्मचारी है या नहीं। रेलवे की इस पहल से खासतौर पर उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें ट्रेन में टिकट जांच के दौरान किसी व्यक्ति की पहचान पर संदेह होता है। बारकोड स्कैन करते ही यात्री रेलवे के डिजिटल डेटाबेस से संबंधित कर्मचारी की जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे।