APK फाइल के जरिए खाते खाली कर रहे साइबर ठग, व्यापारी और युवक से 2.24 लाख रुपए पार

ग्वालियर। साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। अब मोबाइल में APK फाइल डाउनलोड करवाकर बैंक खाते तक पहुंच बनाने का तरीका सामने आया है। ग्वालियर में सिरोल और कंपू थाना क्षेत्र में साइबर ठगी की दो अलग-अलग घटनाओं में एक व्यापारी और एक युवक के खातों से कुल 2.24 लाख रुपए पार कर दिए गए। दोनों पीड़ितों को खाते से रुपए कटने के मैसेज मिलने के बाद ठगी का पता चला। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।