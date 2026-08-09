Dhar News: घर से 289 किमी दूर 6 लोगों की मौत, महाकाल के दर्शन करने के बाद हुआ काल से सामना

भीषण हादसे को देख रास्ते से गुजर रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही बदनावर टीआई अमि कुमार सिंह और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से वैन में फंसे लोगों के शवों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। दो शवों को वैन से निकालने के लिए वैन को ग्राइंडर मशीन से काटना पड़ा। हादसे के बाद फोरलेन पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू रुप से चालू कराया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और शवों को सिविल अस्पताल में रखा गया है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।